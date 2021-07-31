Türkiye Bakan Pakdemirli: 88 yangın kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: 88 yangın kontrol altına alındı

Türkiye

Bakan Pakdemirli: 88 yangın kontrol altına alındı

Son dakika...Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı son paylaşımda 98 orman yangınından 88'inin kontrol atlına alındığını belirtti.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 09:31 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı son paylaşımda 98 orman yangınından 88'inin kontrol atlına alındığını belirtti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor."

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