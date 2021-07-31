Bakan Pakdemirli: 88 yangın kontrol altına alındı
Son dakika...Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı son paylaşımda 98 orman yangınından 88'inin kontrol atlına alındığını belirtti.
31 Temmuz 2021, Cumartesi 09:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı son paylaşımda 98 orman yangınından 88'inin kontrol atlına alındığını belirtti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor."
BUNLARI DA OKUYUN