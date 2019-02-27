Bakan Pakdemirli açıkladı! Tarımsal destekler ne zaman ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destek ödemelerinin tamamının ödeneceğini açıkladı. Peki tarımsal destekler ne zaman ödenecek? İşte Tarımsal destekler ile ilgili detaylar…

"ÇİFTÇİYE ÖDENMEMİŞ DESTEK KALMAYACAK"

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçilere müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarımsal desteklerde ocakta 2,3 milyar lira, şubatta 3 milyar lirayı geçen, martta da buna benzer rakam ödenerek çiftçimize geçmişten hiçbir borcumuzun kalmamasını hedefledik" diye konuştu.

Pakdemirli: "Mart ayında ödenecek destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak ancak yem bitkileri desteği olarak toplamda 80 milyon lira ödeyeceğiz" şeklinde konuştu.

130 MİLYON LİRA ARİ İŞLETME VE SÜT DESTEĞİ

Süt destek ödemeleri ile ilgili olarak Bakan Pakdemirli: "Ari işletme ve süt destek ödemelerine 1 Mart’ta başlıyoruz. Ari işletme desteği olarak 878 işletmeye 35,8 milyon lira, süt desteği olarak da 243 bin üreticiye 95 milyon lira ödenecek" dedi.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine mart ayında da devam edileceğini belirterek, "Çiftçimize geçmişten hiçbir borcumuzun kalmamasını hedefledik. Mart ayında ödenecek destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak." dedi. Pakdemirli, tarımsal girdilerdeki fiyat artışına yönelik alınan önlemleri değerlendirdi.

Tarımın, dövizdeki artıştan en çok etkilenen sektör olduğuna işaret eden Pakdemirli, mazot, gübre ve tohum gibi girdilerde bir yıl öncesine göre yüzde 50’ye varan fiyat artışları olduğunu, bunun da üretim maliyetlerine ve satış fiyatlarına yansıyacağını ifade etti. Pakdemirli, çiftçiyi rahatlatmak için destek miktarlarını artırdıklarını anımsatarak, "Ayrıca 2018’den kalan destekleri bir nebze de olsa çiftçimizi rahatlatmak için öne aldık. Ocakta 2,3 milyar lira, şubatta 3 milyar lirayı geçen, martta da buna benzer rakam ödenerek, çiftçimize geçmişten hiçbir borcumuzun kalmamasını hedefledik. İcmali tamamlanmış desteklerin hiçbirini bırakmayacağız. Martta tamamlayacağız. Mart ayında ödenecek destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak ancak yem bitkileri desteği olarak toplamda 80 milyon lira ödeyeceğiz. Ekimden vazgeçmesinler diye buğday ve arpada senelerdir 5 kuruş olan destekleri 10 kuruşa çıkardık. Dekar başı gübre desteğini 4 liradan 8 liraya çıkardık." diye konuştu.

Ekim yapmasını desteklemek adına bu zor dönemde üreticiyi rahatlattıklarını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Kurlardaki geri dönüşle maliyetler de biraz daha olumlu yönde gitti. Çiftçimizi rahatlatmak anlamında her türlü gereği yerine getirdik. Maliyetler arttı ancak çiftçi, eskiden alamadığı rakamları almış olacak. Biz de mümkün mertebe destekleri artırdık. Ekim ve dikimle ilgili kararlarına destek olmak için elimizden geleni yaptık. Girdilerle ilgili olarak bu sektörlerle görüştük, gübre ve tohum sektörleriyle bir araya geldik, fiyatların geriye gelmesini sağladık."

TÜRKİYE TOHUM ÜRETİMİNDE 11. SIRADA

Pakdemirli, ari işletme ve süt ödemelerine de başlayacaklarını belirterek, "Ari işletme desteği ödemelerine 1 Mart Cuma günü başlıyoruz. 878 işletmeye 35 milyon 826 bin 395 lira ödeyeceğiz. 2018 yılı aralık ayına ilişkin süt desteğini de yine 1 Mart Cuma günü ödeyeceğiz. 243 bin üreticiye 741 bin ton çiğ süt için 95 milyon lira ödeme yapacağız." dedi. Tohum üretiminde Türkiye’nin gereken yeterlilikte olduğuna da işaret eden Pakdemirli, 2002’de 145 bin ton olan üretimin 1 milyon 59 bin tona ulaştığını söyledi.

Türkiye’nin tohumculukta yabancı şirketlerin cenneti olarak görülmemesini isteyen Pakdemirli, "Tohumluk desteği için 2 milyar lira ödeme yaptık. Tohum ihracatımız 2002’ye göre yüzde 1000’in üzerinde arttı. 86 farklı ülkeye 152 milyon dolar civarında ihracat yapıyoruz. Özellikle gen bankalarımız ve bunların geliştirilmesi ve hibrit daha düzgün ürünler üretilmesi konusunda Türkiye hiç de fena bir yerde değil. 150 olan tohum üretici firma sayısı 850’ye çıkmış ve dünyada da 11. sırada yer alıyoruz." diye konuştu.