Bakan Pakdemirli: Bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yetiştiricilere 85 milyon TL destek bugün hesaplara yatacak" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 84,8 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Ödemeler, bugün (17 Ocak 2020) hesaplara yatacak.

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili şu açıklamada, “Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1.253 işletmemize 323.247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak” dedi.