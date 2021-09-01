Orman yangınlarından, uçak tartışmasına, sellerden kuraklık için alınacak yeni tedbirlere, tarım ve hayvancılıktaki üretimden gıda fiyatlarına merak edilen başlıkları Ahmet Hakan soruyor, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanıtlıyor.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde;

Cumhuriyet tarihinde görüşmemiş bir yangınla karşılaştık. Bakanlığımın en zor günlerini yaşadım diyebilirim. Aynı anda 16 tane birden yangınla karşılaştık ve hepsi de büyük yangınlardı.

Cumhuriyet tarihinde görülmemişin aslı şudur; Orman idaremiz senede yaklaşık 3 bin yangın ile uğraşır. Bunun birçoğundan kamunun haberi olmaz bunlar küçüktür ve hemen söndürülür. Ama bu 3 bin yangının da her yıl önemli yangınları vardır içinde. Önemli yangınlardan mesela iki sene önce İzmir yangını geçen yıl Hatay’da çıkan yangınlar. Önemli yangınlardan kasıt; büyüme potansiyeli çok alan yangınlardır. Büyük diyebileceğimiz 4 yangın çıktı geçen yıl. Bugün 16 tane büyük yangın çıktı aynı gün içerisinde.

Günlerce süren yangınlar oldu, Muğla Antalya yangınları gibi. Burada çok ciddi bir şekilde AKUT ve teşkilatı da derinden sarsacak bir durumla karşılaştı Türkiye.

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKTI?

Orman yangınlarının neden çıktığının hepsi tespit edilemiyor.