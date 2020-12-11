Ekonomi Bakan Pakdemirli, destek ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi açıkladı

Bakan Pakdemirli, destek ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi açıkladı

Ekonomi

Bakan Pakdemirli, destek ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği yetiştiricilik desteği ve tiftik üretim desteğinin hesaplara ne zaman yatacağını açıkladı.

11 Aralık 2020, Cuma 11:17 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ipek böceği ve tiftik üretim desteğinin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Pakdemirli, ipek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim desteği kapsamında yaklaşık 12 milyon lira ödeme yapılacağını belirtildi.

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Bakan Pakdemirli, "İpek böceği yetiştiriciliği desteği kapsamında 1942 üreticimize 6 milyon 990 bin lirayı bugün saat 18.00'den sonra ödemeye başlayacağız. Tiftik üretim desteği kapsamındaki 171 ton tiftik için 4 milyon 849 bin lirayı ise 18 Aralık Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödeyeceğiz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

AA


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