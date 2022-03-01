Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu: 5 bin kişi alınacak

Bakan Pakdemirli duyurdu: 5 bin kişi alınacak

Ekonomi

Bakan Pakdemirli duyurdu: 5 bin kişi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı.

01 Mart 2022, Salı 21:06 Son Güncelleme:
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Bakan Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

DHA

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