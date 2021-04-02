Bakan Pakdemirli'nin sosyal medyadan paylaştığı detaylar şöyle:

Bugün 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesi daha yapıyoruz. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun.

Hububat – Baklagil - Dane Mısır için 35.525 üreticiye; 94 milyon 362 bin 593 TL,

Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182.316 üreticiye; 188 milyon 561 bin 122 TL,

Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34.798 üreticiye; 99 milyon 585 bin 662 TL,

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2.454 üreticiye; 9 milyon 630 bin 312 TL,

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için de 4.952 üreticiye; 2 milyon 374 bin 498 TL.

Ödemeler saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.