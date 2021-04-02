Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu! Bugün 18.00'de hesaplara yatacak

Bakan Pakdemirli duyurdu! Bugün 18.00'de hesaplara yatacak

Ekonomi

Bakan Pakdemirli duyurdu! Bugün 18.00'de hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında bugün saat 18.00 itibarıyla tarım destek ödemelerinin hesaplara yatacağını duyurdu.

02 Nisan 2021, Cuma 12:27 Son Güncelleme:
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Bakan Pakdemirli'nin sosyal medyadan paylaştığı detaylar şöyle:

Bugün 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesi daha yapıyoruz. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun.

Hububat – Baklagil - Dane Mısır için 35.525 üreticiye; 94 milyon 362 bin 593 TL,

Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182.316 üreticiye; 188 milyon 561 bin 122 TL,

Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34.798 üreticiye; 99 milyon 585 bin 662 TL,

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2.454 üreticiye; 9 milyon 630 bin 312 TL,

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için de 4.952 üreticiye; 2 milyon 374 bin 498 TL.

Ödemeler saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.

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