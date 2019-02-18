Bakan Pakdemirli duyurdu: Mart ayında ödemeler olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu müjde ile ilgili mart ayında ödemelerin yapılacağını açıkladı

18 Şubat 2019, Pazartesi 14:25 Son Güncelleme:
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Bakan Pakdemirli duyurdu: Mart ayında ödemeler olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da müjdesini verdi, ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak, belki bu kadar, belki biraz daha fazla, onu mart ayında açıklayalım." dedi.


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