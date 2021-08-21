Türkiye Bakan Pakdemirli güzel haberi paylaştı: Kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli güzel haberi paylaştı: Kontrol altına alındı

Türkiye

Bakan Pakdemirli güzel haberi paylaştı: Kontrol altına alındı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 01:10 Son Güncelleme:
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Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda çıkan yangına havadan 12 helikopter ve 2 uçak ile karadan 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Göynük Kanyonu’na kadar yayılan yangın, gece saatlerinde ekiplerin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından, "Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleriyle son durumu paylaştı.

AA

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