Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son 16 yılda su ürünleri yetiştiriciliğine 1,23 milyar lira destek verdiği, sağlanan desteğin meyvelerinin alındığı ifade edildi. 2018 yılında 952 milyon dolar ihracat yapan su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün, 2019 hedefini 1,1 milyar dolar olarak belirlediği kaydedildi.

Bakan Bekir Pakdemirli, "2018 yılı verilerine göre ihracatımız miktar olarak geçen yıla göre yüzde 11,3 oranında artarak 178 bin tona yükseldi. Değer olarak ise 952 milyon dolar ile 1 milyar dolarlık sınıra çok yaklaştık. Hedefimiz 2019 yılında 1,1 milyar dolar, 2023 yılında ise 2 milyar dolarlık bir rakamı yakalamak" dedi.

'HEDEF 2019'DA 350 BİN TON ÜRETİM'

2018 yılında 310 bin ton civarında bir üretim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Bekir Pakdemirli, "Ülkemizde avlanan ve özellikle de yetiştirilen balıklarımız kalite, lezzet ve sahip oldukları yüksek standart nedeniyle dünya pazarlarında aranır hale gelmiştir. Ürettiğimiz ürünleri başta AB ülkeleri olmak üzere aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore gibi ülkelerinde yer aldığı 85 ülkeye pazarlıyoruz. Dolayısıyla hem iç piyasanın hem de dış piyasanın bu talebini karşılamak için 2019 yılında üretim miktarımızı 350 bin tona yükseltmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

2003 YILINDAN BU YANA 1,23 MİLYAR TL DESTEK

Bakan Pakdemirli, sektöre 2003 yılından bu yana 1,23 milyar TL destek verdiklerini vurgulayarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu destekleri verirken, su ürünleri üretiminde verimliliği, çeşitliliği ve kaliteyi artırıp, ülkemizde bulunan mevcut su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla 2019 yılında da bu destekleri vermeyi sürdüreceğiz. Ürün bazında verdiğimiz desteklerin yanında tesis kurmak isteyen girişimciler, gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli yatırım ve işletme kredilerinden yararlanabiliyor. Bu sübvansiyonlu kredi desteğinden avcılık sektöründeki tekne sahipleri de faydalanabiliyor. Ayrıca sektörde kullanılan çeşitli alet ve ekipmanlar için de hibe desteklerimiz bulunuyor."

2017 yılında bir başka destekleme modelini uygulamaya koyduklarını da belirten Pakdemirli, "Bu uygulamayla 10 metreden küçük balıkçı gemilerinin tamamı destekleme kapsamına aldık. 2017 yılında yaklaşık 9 bin balıkçı gemisi sahibine 7 milyon TL, 2018 yıl içinde de 10 binden fazla balıkçı gemisi sahibine yaklaşık 8.3 milyon TL ödeme yaptık. Bu destekleme programımız 2019 yılında da devam edecek" şeklinde konuştu

'İLK TARIMA DAYALI SU ÜRÜNLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULDU'

Adana'da ülkenin ilk 'Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi' (TDİOSB) kurulduğunu ve yatırıma ilişkin sürecin başladığını da belirten Pakdemirli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tarımsal üretime uygun olmayan beşinci ve altıncı sınıf tarım arazilerinin değerlendirildiği bu proje ile yıllık toplam 16 bin 500 ton, kefal, granyöz, sazan, tilapya, yayın, kefal, karides, mersin balığı, sivriburun karagöz ve çipura üretimi hedefliyoruz."

Projeye yerli ve yabancı firmalar tarafından büyük ilgi gösterildiğini ifade eden Bakan Pakdemirli "Proje için özel sektör tarafından, 1,6 milyar TL yatırım yapılarak 3 bin kişiye istihdam sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca Aydın'da başta çorak araziler, jeotermal kaynakların bulunduğu alanlar ve turizmden uzak açık denizlerde son teknoloji kullanılarak, yılda 200 milyon dolar ihracat hacmi bulunan ve bin kişiye istihdam sağlayacak organize su ürünleri bölgesi kurulum çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

'DENİZLERDE 53.980 TON KAPASİTELİ ALAN ÜRETİME AÇILDI'

Bakan Pakdemirli, belirlenen hedeflere ulaşmak için yetiştiriciler için yeni alanların açıldığını söyleyerek, "Bu çerçevede 2018 yılında Artvin, Sinop ve Rize'de, ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği yapılması amacıyla yıllık 53 bin 980 ton üretim kapasitesine sahip deniz alanı müteşebbislerin yatırımına açıldı. 2019 yılında ise Mersin, Adana ve Aydın'dayıllık 171 bin ton üretim kapasitesine sahip alanın yatırıma açılmasını planlıyoruz" şeklinde konuştu.

'MAVİ ORKİNOS AVLANMA KOTASI ARTTI'

Özellikle Japonlar'ın büyük ilgi ve talebinin olduğu mavi orkinos balığı av kotalarının yapılan çalışmalarla kademeli olarak artırıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Orkinos balığının toplam avlanabilir kota miktarını belirlemek ve üye ülkelere tahsis edilmesine yönelik iş ve işlemler 'Atlantik Ton Balıkları Korunması Uluslararası Komisyonu' (ICCAT) tarafından belirleniyor. Ülkemizin kotası ilk üye olunan zamanlarda (2010 yılında) 419 ton iken, yoğun çalışmalar ve uluslararası platformlarda göstermiş olduğumuz üstün başarılardan sonra bu yıl bin 880 tona, 2020 yılında ise 2 bin 305 tona çıkartıldı."

'2018'DE DENETİMLERDE 18 MİLYON 215 BİN TL CEZA UYGULANDI'

Bakan Pakdemirli, su ürünleri varlıklarının ve yaşam alanlarının korunarak, sürdürülebilir şekilde işletilmesini sağlamak için sıkı denetim yaptıklarını vurguladı. Denetimleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet, Jandarma ve Belediye teşkilatları ile işbirliği içerisinde yaptıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bu çerçevede 2018 yılında, denizlerde, karaya çıkış noktalarında, hallerde ve satış noktalarında, 120 binin üzerinde denetim yaptık. Yapılan denetimler neticesinde 828 ton su ürününe el konuldu, 8640 kişi ve işyerine toplam 18 milyon 215 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kurallara aykırı avcılık yapan 50 balıkçı gemisinin ruhsat tezkeresi de iptal edildi" diye konuştu.



