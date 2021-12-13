Siyaset Bakan Pakdemirli merak uyandıran paylaşımlarının detaylarını yarın açıklayacak

Bakan Pakdemirli merak uyandıran paylaşımlarının detaylarını yarın açıklayacak

Siyaset

Bakan Pakdemirli merak uyandıran paylaşımlarının detaylarını yarın açıklayacak

Merak uyandıran paylaşımlarına devam eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tüm detaylar yarın saat 10.00’da” dedi.

13 Aralık 2021, Pazartesi 23:19 Son Güncelleme:
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Merak uyandıran paylaşımlarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, ”Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da” ifadelerini kullandı.

İHA

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