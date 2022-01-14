Ekonomi Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Gençler için hibe desteği

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Gençler için hibe desteği

Ekonomi

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Gençler için hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli girişimcilere ve gençlere desteklerini duyurdu. IPARD-2 Programı 11. proje çağrısına çıkıldığını duyuran Bakan Pakdemirli, girişimciler için 40 milyon avroluk bütçeyi açıkladı. Bakan Pakdemirli gençler içinse '2 bin projeye 200 milyon TL hibe desteği vereceğiz' dedi.

14 Ocak 2022, Cuma 13:15 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli girişimcilere ve gençlere yeni müjdeleri sıraladı. Girişimcilere IPARD-2 Programı 11. proje çağrısına çıkıldığını duyuran Bakan Pakdemirli, "Uygun bulunan projelere 40 milyon avro bütçeyle yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği sağlayacağız" dedi.

Ayrıca Bakan Pakdemirli projelerin 19 Ocak–11 Mart 2022 tarihleri arasında TKDK İl Koordinatörlüklerine teslim edilebileceğini de ifade etti. Bakan Pakdemirli girişimciler için verdiği müjdeli haberde şunları dile getirdi: "Girişimcilerimize müjdemiz var. IPARD-2 Programı 11. Proje Çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Uygun bulunan projelere 40 milyon avro bütçeyle %55 ile %65 arasında hibe desteği sağlayacağız. Destek bizden, üretmek sizden. Yatırım yapmak isteyen girişimcilerimiz hemen projelerini hazırlayabilir, 19 Ocak–11 Mart 2022 tarihleri arasında TKDK İl Koordinatörlüklerine teslim edebilirler." 

GENÇLERE HİBE DESTEĞİ 

Bakan Pakdemirli ayrıca gençlere de destek vereceklerini duyurdu. Bakan Pakdemirli, istihdama ve tarımsal üretime katkı sağlayacak proje ile ilgili şunları söyledi: "Gençlerimize müjdemiz var. 2022 yılında tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yapılacak 2 bin projeye 200 milyon TL hibe desteği vereceğiz. Proje ile gençlerimiz kendi işinin patronu olacak, istihdama ve tarımsal üretime katkı sağlayacaklar. Başvuru için: http://uzmaneller.tarimorman.gov.tr"

Bakan Pakdemirli projeleri şöyle sıraladı:

- Hayvansal üretime yönelik projeler,

- Su ürünleri üretimine yönelik projeler,

- Bitkisel üretime yönelik projeler,

- Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler,

- Üretimi yapılan bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.

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