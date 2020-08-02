Bakan Pakdemirli paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar." notunu düştü.
02 Ağustos 2020, Pazar 17:48 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı ve bir not düştü.
Bakan Pakdemirli'nin paylaşımı şöyle:
"Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım!"
https://twitter.com/bekirpakdemirli/status/1289915232903602176
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