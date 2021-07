Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini bildirdi. Pakdemirli, "Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız" dedi.

Bu kapsamda, üreticilerin en yakın Et ve Süt Kurumu Kombinalarına başvurabileceklerini belirten Pakdemirli, "Et ve Süt Kurumumuz bu yıl birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite kesimlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogramını 38 liradan satın alacak" diye konuştu.

Pakdemirli, alım fiyatları ile ilgili diğer detayların bugün Et ve Süt Kurumu tarafından duyurulacağını, üreticilerin, kesime getirecekleri elde kalan kurbanlık hayvanları için Tarım ve Orman İl Müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini kaydetti.

DHA