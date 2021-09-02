Türkiye Bakan Pakdemirli: Yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek

Bakan Pakdemirli: Yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek

Türkiye

Bakan Pakdemirli: Yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikilecek" dedi.

02 Eylül 2021, Perşembe 19:38 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikileceğini belirterek "Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl sonuna kadar dikilecek fidanlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, paylaşımında şunları kaydetti:

"2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikerek 'Geleceğe Nefes' oluyoruz. Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz."

AA

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