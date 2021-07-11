Ekonomi Bakan Pakdemirli: Yüzde 50'sini karşılayacağız

Bakan Pakdemirli: Yüzde 50'sini karşılayacağız

Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Yüzde 50'sini karşılayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'kanola' bitkisinin sertifikalı tohumunun yüzde 50'sini bakanlığın karşılayacağını duyurdu.

11 Temmuz 2021, Pazar 02:45 Son Güncelleme:
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Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sizlerle bir müjde paylaşmak istiyorum. Bundan sonra 'Kanola' bitkisinin sertifikalı tohumunun yüzde 50'sini bakanlık olarak biz karşılayacağız. Destek bizden, üretmek sizden" dedi. 

ANKARA (DHA)



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