Ekonomi Bakan Pakdemirli'den 'destek ödemesi' açıklaması

Bakan Pakdemirli'den 'destek ödemesi' açıklaması

Ekonomi

Bakan Pakdemirli'den 'destek ödemesi' açıklaması

Bakan Bekir Pakdemirli, "24 Aralık’tan itibaren 243 milyon 804 bin 862 TL’lik tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak." dedi.

24 Aralık 2021, Cuma 16:39 Son Güncelleme:
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Pakdemirli, bir otelde düzenlenen "Zonguldak Sektör Buluşması Toplantısı"nda tarım ve gıda sektörünün taraflarıyla bir araya geldi. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, 2022 yılı için kırsal kalkınma yatırımlarına 1,3 milyar liralık bütçe ayırdıklarını belirtti.



10 KALEMDE DEV DESTEK

Tarımsal desteklemelerle ilgili üreticilere müjde veren Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi, hayvan genetik kaynaklarını koruma desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, hayvan hastalıkları tazminatı desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, tiftik üretimi desteği, Ar-Ge desteği, yem bitkileri desteği ve balon balığı avcılığı desteği kapsamında 10 destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini hesaplara aktarmaya başlıyoruz."

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