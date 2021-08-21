Bakan Pakdemirli’den İstanbul Heybeliada’daki yangına ilişkin paylaşım
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Adalar Heybeliada’da saat 13.07’de başlayan orman yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden 15.24’te tamamen kontrol altına alan ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
21 Ağustos 2021, Cumartesi 21:57 Son Güncelleme:
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Pakdemirli, Twitter’dan yaptığı paylaşımda İstanbul Heybeliada’daki yangına ilişkin bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "İstanbul Adalar Heybeliada’da saat 13.07’de başlayan orman yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden 15.24’te tamamen kontrol altına alan ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum. Orman yangınına havadan 4 uçak, 5 helikopter müdahale etmiştir. Toplam 100 sorti yapan hava araçlarımız 475 ton suyu yangın sahasına bıraktılar."
https://twitter.com/bekirpakdemirli/status/1429111217155710979?s=20
AA
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