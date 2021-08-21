Türkiye Bakan Pakdemirli’den İstanbul Heybeliada’daki yangına ilişkin paylaşım

Bakan Pakdemirli’den İstanbul Heybeliada’daki yangına ilişkin paylaşım

Türkiye

Bakan Pakdemirli’den İstanbul Heybeliada’daki yangına ilişkin paylaşım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Adalar Heybeliada’da saat 13.07’de başlayan orman yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden 15.24’te tamamen kontrol altına alan ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 21:57 Son Güncelleme:
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Pakdemirli, Twitter’dan yaptığı paylaşımda İstanbul Heybeliada’daki yangına ilişkin bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "İstanbul Adalar Heybeliada’da saat 13.07’de başlayan orman yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden 15.24’te tamamen kontrol altına alan ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum. Orman yangınına havadan 4 uçak, 5 helikopter müdahale etmiştir. Toplam 100 sorti yapan hava araçlarımız 475 ton suyu yangın sahasına bıraktılar."



AA

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