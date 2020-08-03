Bakan Pakdemirli'den İzmir yangını ve Manisa yangını için açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir'deki yangını 22 saatte kontrol altına aldık, alanda yiyecek içecek materyalleri bulundu birileri yanlışlık yakmış olabilir tespit çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili 1 gözaltımız var." dedi. Pakdemirli, Manisa'daki yangınla ilgili olarak ise 'Birkaç saat içinde kontrol altına alınır.' dedi.
03 Ağustos 2020, Pazartesi 12:50 Son Güncelleme:
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İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının gece saatlerinde kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları hava ve karadan sürüyor.
Çile köyü yakınlarında dün öğleden sonra çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından başlayan soğutma çalışmalarına günün ilk saatleriyle birlikte helikopterler de katıldı.
1 kişi gözaltında
Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(Menderes'teki orman yangını) Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yiyecek içecek materyalı bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var" dedi.
Pakdemirli, "Maalesef dün Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valilerimizce yürütülüyor. Bunlarla ilgili bazı aksiyonlar alınmış durumda." ifadelerini kullandı.