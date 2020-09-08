Türkiye Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması: 10'unu kontrol altına aldık

Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması: 10'unu kontrol altına aldık

Türkiye

Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması: 10'unu kontrol altına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık" dedi.

08 Eylül 2020, Salı 23:12 Son Güncelleme:
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Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık. Kahramanlarımız, Denizli ve Hatay yangınlarına büyük bir özveriyle mücadeleye devam ediyorlar. Bir kıvılcım ile geleceğimizi yakmayın" ifadelerini kullandı. 

ANKARA (DHA)


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