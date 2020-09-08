Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık. Kahramanlarımız, Denizli ve Hatay yangınlarına büyük bir özveriyle mücadeleye devam ediyorlar. Bir kıvılcım ile geleceğimizi yakmayın" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)







