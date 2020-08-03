Türkiye Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarına ilişkin açıklama

Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarına ilişkin açıklama

Türkiye

Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir, Uşak, Denizli ve Bursa'da çıkan 6 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 01:05 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmaları gün boyu devam eden orman yangınlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli açıklamasında, "Uşak Banaz, Uşak Banaz - Hasanbey Köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç Köyü, Denizli Çal, Bursa Nilüfer Başköy yangınları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmalarına başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

AA


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