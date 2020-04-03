Bakan Pekcan açıkladı: 7400 firma inceleme altında

Bakan Pekcan 198 firmaya kesilen 10 milyon lira cezanın ardından 7400 firmayı daha incelemeye aldıklarını belirtti.

Corona virüs sonrası haksız fiyat artışına giden firmalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Ticaret Bakanlığı dün 198 firmaya ceza kesildiğini açıklamıştı. Konu hakkında yeni bir açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uygulayan firmaların peşinde olduklarını açıkladı.

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