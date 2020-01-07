Bakan Pekcan açıkladı! Araç alım satımında yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." dedi.

07 Ocak 2020, Salı 11:21 Son Güncelleme:
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Bakan Pekcan açıkladı! Araç alım satımında yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araç alım satımında yeni dönemin başladığını duyurdu.

Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek. Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik" açıklamasında bulundu.

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