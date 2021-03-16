Bakan Pekcan duyurdu: Gençlerimiz iş imkanları bulabilecek
Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni’nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önemli açıklamalarda bulundu.
16 Mart 2021, Salı 12:16 Son Güncelleme:
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Bakan Pekcan’ın açıklamalarından satır başları:
"Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz.
Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı. Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz.
Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum.
Dış ticaret meslek liselerimiz 81 ildeki ihracatçılar için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, mezun gençlerimiz iş imkanları bulabilecek."
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