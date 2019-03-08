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Bakan Pekcan: Kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız" dedi

08 Mart 2019, Cuma 16:29 Son Güncelleme:
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Bakan Pekcan: Kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın girişimci ve ihracatçılara yeni bir finansman paketinin açıklanacağını söyledi. Eximbank ve QNB Finansbank iş birliğiyle verilecek olan kredi için bazı şartların sağlanması gerekiyor.

Bakan Pekcan "Bu kredi yüzde 51'i kadın olan firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL" dedi.

 

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