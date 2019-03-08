Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın girişimci ve ihracatçılara yeni bir finansman paketinin açıklanacağını söyledi. Eximbank ve QNB Finansbank iş birliğiyle verilecek olan kredi için bazı şartların sağlanması gerekiyor.

Bakan Pekcan "Bu kredi yüzde 51'i kadın olan firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL" dedi.