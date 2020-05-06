Bakan Pekcan'dan döviz sıkıntısına çözüm için açıklama
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dış ticarette döviz sıkıntısının önüne geçilecek yeni adımlar ile ilgili bilgi verdi.
06 Mayıs 2020, Çarşamba 16:31 Son Güncelleme:
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Bakan Pekcan, ''Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz" dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan şunları söyledi:
Türk Konseyi üyeleri, Kovid-19 sürecinde dış ticarette demir yollarının çok daha etkin kullanımı için ortak hareket etmeli.
Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz.