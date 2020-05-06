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Ekonomi Bakan Pekcan'dan döviz sıkıntısına çözüm için açıklama

Bakan Pekcan'dan döviz sıkıntısına çözüm için açıklama

Ekonomi

Bakan Pekcan'dan döviz sıkıntısına çözüm için açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dış ticarette döviz sıkıntısının önüne geçilecek yeni adımlar ile ilgili bilgi verdi.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 16:31 Son Güncelleme:
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Bakan Pekcan, ''Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan şunları söyledi:

Türk Konseyi üyeleri, Kovid-19 sürecinde dış ticarette demir yollarının çok daha etkin kullanımı için ortak hareket etmeli.

Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz.


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