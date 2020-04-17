Bakan Pekdemirli: Ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, “Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemeleri” ne ait açıklamalarda bulundu. 2020 yılı tarımsal destekleme bütçesi olan 22 milyar liranın 10,5 milyar liralık kısmının ödemesini bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, " Toplam 129 milyon TL’lik Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemelerini 17 Nisan Cuma günü (bugün) saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız" ifadelerini kullandı.







