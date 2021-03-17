Bakan Ruhsar Pekcan'dan enflasyon açıklaması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerdeki fiyat artışı ve enflasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
17 Mart 2021, Çarşamba 11:55 Son Güncelleme:
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Pekcan yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek" dedi.
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