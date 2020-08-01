Bakan Selçuk: 1,2 milyon haneye yardım yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık. Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasında toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırdık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında hanelere destek sağladıklarını duyurdu. Bakan Selçuk, “Devlet-millet el ele vererek Kovid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bugüne kadar 2 milyarı aşkın bağış yapıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaya devam edildiğini belirtti.

Bakan Selçuk, “Bu kapsamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000’er TL nakdi destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.