Türkiye Bakan Selçuk: 23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim başlayacak

Bakan Selçuk: 23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim başlayacak

Türkiye

Bakan Selçuk: 23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yaptı.

12 Mart 2020, Perşembe 19:43 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır." dedi. Bakan Selçuk, "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır." diye konuştu. Bakan Selçuk, "Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak." ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk, "Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak." dedi.

Bakan Selçuk, "Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi." ifadesinde bulundu.

Okullar tatil edilmişti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta tatil edileceğini, üniversitelerin de 3 hafta süreyle tatil edileceğini söylemişti.


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