Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 26 ildeki öğrencilere, 27 bin 445 tablet bilgisayar setinin gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eğitimde Kontrollü Normalleşme" döneminde öğrenciler, koşullar doğrultusunda okullarına kavuşurken tablet bilgisayar seti dağıtımları da artarak devam ediyor. 22 Mart'tan bu yana içinde 25 GB internet paketi bulunan 27 bin 445 tablet bilgisayar daha öğrencilere gönderildi.

Uzaktan eğitim sürecinde cihaz ya da internet erişimi gereksinimi olan tüm öğrenciler için başlatılan tablet dağıtımlarında 500 bin adet olarak konulan ilk hedefle ocak ayı verileri aşılarak 700 bine yakın öğrenciye ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitimde Fırsat Adaleti' parolasıyla daha çok öğrenciye ulaşmak için dağıtımları sürdürüyor.

10. faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında bakanlık tarafından tedarik edilen 27 bin 445 cihazın sevkiyatına başlandı. Bu fazdaki dağıtımda, tablet bilgisayarların 18 bin 764'ü yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine ulaştırılacak.

Bakan Selçuk bürokratlarla toplantı yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 27 bin 445 tablet bilgisayarlık 10. faz dağıtım programında, tabletlerin gönderildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bir yandan daha çok öğrencinin yüz yüze eğitime devam edebilmesi için tüm toplumun desteğiyle gösterilen gayretin devam ettiğini, diğer yandan da gereksinimi olan öğrenciler için cihaz ve internet paketi desteğinin güçlü şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Selçuk, Eğitimde Kontrollü Normalleşme döneminde, içinde internet paketi bulunan tablet bilgisayar desteği ve daha aktif şekilde hizmet veren EBA Destek Noktaları'nın öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 23 Mart'ta başladığımız uzaktan eğitim faaliyetlerinde bir yılı geride bıraktık. 10 günde 3 televizyon kanalı kurarak çocuklarımızın eğitiminin kesintiye uğramasına izin vermedik. Bugün dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi ve bir dünya markası olan EBA dijital platformunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de işaret ettiği gibi içerik kalitesi giderek artıyor. Evlatlarımıza onlarca basılı ve dijital materyal desteği sunarken internet erişimi ve cihaz sorunu yaşayan çocuklarımıza 500 bin tablet bilgisayar desteği diyerek yola çıktık. Hedefimize ocak ayında ulaştık ve şu anda 700 bine yaklaştık. Sayıları 15 bini aşan EBA Destek Noktaları'mızda hijyen tedbirlerine azami dikkat ederek çocuklarımıza alternatif destek sunuyoruz. Bugün de 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini, içinde her zamanki gibi 25 GB internet paketi ile ulaştırıyoruz. Hep birlikte daha fazlasını başarmak için çalışmaya devam edeceğiz."

AA



