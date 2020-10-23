Türkiye Bakan Selçuk: 60 bin civarında tablet dağıtıldı

Bakan Selçuk: 60 bin civarında tablet dağıtıldı

Türkiye

Bakan Selçuk: 60 bin civarında tablet dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdiye kadar belirlenen kriterler ölçüsünde 60 bin civarında tabletin dağıtımı gerçekleştirildi" dedi.

23 Ekim 2020, Cuma 13:03 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdiye kadar belirlenen kriterler ölçüsünde 60 bin civarında tabletin dağıtımı gerçekleştirildi. Kurumsal olarak Türkiye'de en büyük bağışı yapan TMSF ile yaptığımız çalışma çerçevesinde de çocuklarımıza tablet bağışı yapılması konusunda bir girişimi yürütüyoruz ve 20 milyon lira bağışla birlikte bu bağışın tablet alarak değerlendirilmesi konusunda süreç devam ediyor ve kurumsal olarak en büyük bağışın söz konusu olduğu TMSF bağışında biz ilk bağışımızı da bugün Yatılı Bölge Okulumuzdaki çocuklarımıza dağıtmak suretiyle gerçekleştiriyoruz" dedi.

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