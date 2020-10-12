Türkiye Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

Türkiye

Bakan Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla video konferansla görüştü.

12 Ekim 2020, Pazartesi 01:51 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye nüfusunun yüzde 28'ini çocukların oluşturduğunu belirterek, "Geleceğimizi, yarınlarımızı evlatlarımız inşa edecek." ifadesini kullandı.

"Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla 81 ilden kız çocuklarıyla video konferans yoluyla görüştüğünü kaydeden Bakan Selçuk, kız çocuklarının hayallerini konuştuklarını ve fikirlerini aldıklarını aktardı.



AA


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