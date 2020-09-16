Bakan Selçuk açıkladı: Eğitimde 2+5 uygulamasının detayları

Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları:

Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı. Burada Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri gerçekten çok önemli. Bizim belirli konularla ilgili karar verirken elbette danışarak karar vermek söz konusu. Bu memleket konusu. Bu kararı verirken istişare ediyoruz. Kabinede tartışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız önerilere göre bir karar alıyor.

Bu sadece akademik değil, psikolojik, sosyolojik bir karar. O yüzden güven tazeleyerek bize inanmalarını sağlamak durumundayız.

Okullarımız velilerimizle temas ediyor, veliler randevulu olarak okullara geliyor. Velilere dikkat edilecekleri söyleniyor. Veli kılavuzu hazırladık. Veli kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılıyor. Sınıf öğretmenlerimiz de bunu paylaşacak. Sınıf öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz eğitim aldı.

Bu tedbirlerle bunu yapıyor olmak bizi rahatlatıyor.

2+5'te 2 gün hangi gün?

Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz.

Sınıflarda tekli oturulacak ve aralarda boşluk bırakılacak. Bu yüzden de sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabiliyoruz.

Biz sınıflarda yaptığımız hazırlıklardan, öğretmenlerimizin birikiminden eminiz.

Taahhütname o kadar kötü bir şekilde yorumlandı ki. Biz nasıl veliye bundan sen sorumlusun diyebiliriz. Böyle bir şey olabilir mi? Oradaki tahütname veliyi bilgilendirme formu.

HES takibi

Biz zaten bir velinin bunu bildiği halde çocuğunu okula göndermesini beklemeyiz. Bizler herhangi bir pozitif vaka halinde bunu anlık olarak bilgiyi zaten alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Bugün tamamlandı. İlk defa burada söylüyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması HES uygulaması tamamlandı.

HES takibiyle pozitif vakanın bilgisini alıyoruz. Pozitif vaka olursa gereken prosedürü uyguluyoruz.

Bizim vazifemiz bu 2 günün dışındaki günlerde yapacağımız çalışmalarda bu çocuklarımıza velilerimize destek olmak. İlk defa bu anlamda bir öğretmen olacak. İlk defa resmi anlamda okul ortamında olacak. Bu çocuklarımız eğer öğretmeni görmezse tanışmassa, duygusal bağlantı kurmazsa hiç okula gitmediğinde duygusal bağ oluşmuyor. Aslında hedefimiz daha çok okul ortamına alışması, öğretmeniyle tanışması. İlk kez gördüğü birine bağ kurmak çok zor.

Sınıflarda maske konusu

Müfredatı biz tam olarak çocuklarımızla paylaşacağız. EBA TV de paylaşırız, internette paylaşırız, yüz yüze paylaşırız. Eskiden çok imkan yoktu şimdi bu imkanlarımız çok daha fazla var.

Bir bütçeyi okulların ihtiyacı için bütün illere gönderdik. Her hafta il müdürlerimizle toplanıyoruz. "Arkadaşlar bir imkanınız var mı?" diye soruyoruz. Sadece meslek liselerimizde 50 milyon maske ürettik. Bazı okullarımızın eksiği olabilir.

Çocuklar okula geldiğinde, öğretmenler okula geldiğinde tabi ki maskesini vereceğiz. Her okulda ateş ölçerler lazım olacak. Hepsinin satın almasını gerçekleştirdik.

''Tüm sınavlar okullarda olacak''

Bunu da ilk kez burada açıklamış olalım. Biz geçen sene salgın ani bir şekilde bütün dünyada gündeme gelince diğer ülkeler gibi bazı konularda hazırlıksızdık. Böyle bir salgın olabileceğini tahmin etmiyorduk. Dolayısıyla o şartlara uygun kararlar aldık. Bu sene öğrencilerimizin müfredatımızın tamamından sorumlu olmasını, ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılmasını gündeme getiriyoruz. Bütün sınıflar için de tüm sınavları okullarımızda yapacağız. Uzaktan eğitim devam ediyor olsa bile.

Bu sene bütün öğrencilerimiz bilsin ki bütün müfredattan sorumlular ve sınava girecekler. Bu sene 8. ve 12. sınıflar için özel destek paketlerimiz var.

Randevulu sistemle sınav

Hijyenle ilgili önlemlerimiz var. Randevulu sistemle sınav yapmak zorundayız çünkü bütün öğrencileri aynı gün okula çağıramıyoruz. 7. sınıfların sınavı olacaksa bir grup sabahtan, bir grup öğleden sonra gelebilir. Her şey normal giderse LGS Haziran başında olacak.

Uyum süreciyle ilgili oyun tabanlı bir yaklaşımımız var. 'Temassız Oyunlar' kitabımız var. Bu şekilde oyunlarla maske, mesafe, hijyen ne demektir, videolar, dokümanlar, afişler hazırladık. Çocuğumuzun canlı sınıfa nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili video hazırladık.

Dünyada ilk kez tüm ülke çapında destek hattını biz kurduk.

Uygulamalı dersler nasıl olacak?

Meslek liselerinin uygulamalı derslerini bir an önce başlatmak niyetimiz. Randevulu olarak, gruplar halinde çalışmalar yapılabilir ama kitlesel olarak söz konusu değil. Meslek lisesi uygulama demek ve bu konuda fazla gecikmeden bir tedbir alıp uygulamalı derslerle ilgili küçük gruplar halinde bir çalışma başlatacağız. Bizden birkaç hafta içerisinde haber beklesinler.

Öğretmen atamaları

Bu yılla ilgili hemen önümüzdeki haftadan itibaren öğretmenlerimizin başlamasıyla ilgili bir tebliğ 2 gün önce yayımlandı zaten. Yeni atamalar konusunda elbette imkanlar ölçüsünde konuyu değerlendiriyoruz. Böyle bir konu olduğunda zamanı geldiğinde paylaşırız.







