Harp ve vazife malullerine yapılacak ek ödeme tutarlarının 3.647 lira ile 6.631 lira arasında değiştiğinin altını çizen Bakan Selçuk, “2020 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerine gönderilerek yarın ödenecek” dedi.

Ödemeler neye göre yapılacak?

Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi kapsamında harp ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle aylıkları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılacak.



