Bakan Selçuk: Bir hayalle yola çıktık

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda “Bir hayalle yola çıktık…” dedi.

Hayata geçirilen projeyle Halk eğitimi kursları köylere, vatandaşların ayağına götürülüyor. Köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaç duyabileceği sebze fidesi üretimi, tarım makinaları bakımı, arıcılık, seracılık gibi alanlarda açılacak ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Verilecek kursların bilinçli üretimin artırılması ve sınırlı kaynakların doğru kullanılmasına fayda sağlayacağını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kurs açılabilecek potansiyel nüfusu olan 25 bin köy muhtarlarına mektup göndererek vatandaşların kurslara katılımı konusunda desteklerini istedi.

Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlara yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makinaları bakımı, arıcılık gibi 380’ye yakın kurs programı hazırlandı.

Tamamen vatandaşların ilgi alanlarına hitap eden kurslarda tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanıtılacağı, sağlıklı besin üretme ve verimli mahsul elde etme yolları gösteriliyor.

Vatandaşlar, ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. Alanında uzman eğitimcilerin vereceği derslere katılan tüm kursiyelere katılım belgesi veriliyor.