Türkiye Bakan Selçuk: Bir hayalle yola çıktık

Bakan Selçuk: Bir hayalle yola çıktık

Türkiye

Bakan Selçuk: Bir hayalle yola çıktık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 bin köy muhtarına yazdığı mektupla başlattığı “Kurslarımızla Köylerdeyiz” projesinde 1 aylık rakamları sosyal medya hesabından paylaştı.

16 Nisan 2021, Cuma 13:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda “Bir hayalle yola çıktık…” dedi.

Hayata geçirilen projeyle Halk eğitimi kursları köylere, vatandaşların ayağına götürülüyor. Köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaç duyabileceği sebze fidesi üretimi, tarım makinaları bakımı, arıcılık, seracılık gibi alanlarda açılacak ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Verilecek kursların bilinçli üretimin artırılması ve sınırlı kaynakların doğru kullanılmasına fayda sağlayacağını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kurs açılabilecek potansiyel nüfusu olan 25 bin köy muhtarlarına mektup göndererek vatandaşların kurslara katılımı konusunda desteklerini istedi.

Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlara yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makinaları bakımı, arıcılık gibi 380’ye yakın kurs programı hazırlandı. 

Tamamen vatandaşların ilgi alanlarına hitap eden kurslarda tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanıtılacağı, sağlıklı besin üretme ve verimli mahsul elde etme yolları gösteriliyor. 

Vatandaşlar, ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. Alanında uzman eğitimcilerin vereceği derslere katılan tüm kursiyelere katılım belgesi veriliyor.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
15 Nisan
Murat Çelik
Oral Çalışlar
“ABD’den denge politikası bekliyoruz”
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yeni bir rota
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Mustafa Sarıgül aday olacak mı?
Hakan Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Köyde sadece 2 hane kaldı, dedikodular herkesi göç ettirdi