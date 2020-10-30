Bakan Selçuk: Çağrı merkezimiz ikincilik ödülü aldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çağrı merkezlerinin dünya çapındaki bir yarışmada ikincilik ödülü aldığını açıkladı.
30 Ekim 2020, Cuma 11:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bakanlık olarak bilim ve teknoloji hususlarında elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Çağrı merkezimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmada dün ikincilik ödülü aldı" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bakanlık olarak bilim ve teknoloji hususlarında elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Çağrı merkezimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmada dün ikincilik ödülü aldı. Bunun için de mutluyuz. Akademik muhtevayı yapay zekayla destekleme konusunda da dünyadaki birkaç ülkeden biriyiz" dedi.