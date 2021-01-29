Bakan Selçuk, dünya ortalamasını alt üst eden tabloyu paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından kız öğrencilerin matematikteki başarısıyla ilgili grafik paylaştı. Bakan Selçuk, "Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle;

Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar.









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