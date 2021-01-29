Bakan Selçuk, dünya ortalamasını alt üst eden tabloyu paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kız öğrencilerin matematik başarısı üzerine bir grafik paylaştı.
29 Ocak 2021, Cuma 10:29 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından kız öğrencilerin matematikteki başarısıyla ilgili grafik paylaştı. Bakan Selçuk, "Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar" dedi.
Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle;
Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1355047016938807297
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