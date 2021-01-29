Türkiye Bakan Selçuk, dünya ortalamasını alt üst eden tabloyu paylaştı

Bakan Selçuk, dünya ortalamasını alt üst eden tabloyu paylaştı

Türkiye

Bakan Selçuk, dünya ortalamasını alt üst eden tabloyu paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kız öğrencilerin matematik başarısı üzerine bir grafik paylaştı.

29 Ocak 2021, Cuma 10:29 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından kız öğrencilerin matematikteki başarısıyla ilgili grafik paylaştı. Bakan Selçuk, "Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle;

Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar.



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