Türkiye Bakan Selçuk duyurdu: 23 Nisan için bir program hazırlıyoruz

Bakan Selçuk duyurdu: 23 Nisan için bir program hazırlıyoruz

Türkiye

Bakan Selçuk duyurdu: 23 Nisan için bir program hazırlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu.

05 Nisan 2020, Pazar 12:47 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100. yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" dedi.


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