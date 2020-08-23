Bakan Selçuk duyurdu: 5 nakdi sosyal destek 90 milyon TL ödenecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90,1 milyon TL ödeme yapılacak." dedi.
23 Ağustos 2020, Pazar 11:52 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90,1 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.
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