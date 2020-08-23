Bakan Selçuk duyurdu: 5 nakdi sosyal destek 90 milyon TL ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90,1 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.



