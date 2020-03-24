Ekonomi Bakan Selçuk duyurdu: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz

Bakan Selçuk duyurdu: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz

Ekonomi

Bakan Selçuk duyurdu: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de kabul edilen düzenlemeyi Twitter'dan duyurdu. Düzenlemeye göre, işçilere - işverenlere 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek.

24 Mart 2020, Salı 22:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İşte Bakan Selçuk'un yaptığı o açıklama:

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.



İlgili Haberler
Bakan Berat Albayrak faiz müjdesini verdi



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Almanya ve G. Kore
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“Günde 1 maske yetmez”
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Halimiz itten beter keyfimiz paşada yok!
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Resmi Gazete’de yayımlandı! 3 ay süreyle ek ödeme yapılacak