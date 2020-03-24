Bakan Selçuk duyurdu: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de kabul edilen düzenlemeyi Twitter'dan duyurdu. Düzenlemeye göre, işçilere - işverenlere 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek.
24 Mart 2020, Salı 22:33 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Selçuk'un yaptığı o açıklama:
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.
https://twitter.com/ZehraZumrutS/status/1242524558160265219