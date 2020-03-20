Türkiye Bakan Selçuk duyurdu: İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ertelendi

Bakan Selçuk duyurdu: İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ertelendi

Türkiye

Bakan Selçuk duyurdu: İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a ertelendiğini duyurdu. Selçuk ayrıca, Adaylık Kaldırma Sınavı'nın da ertelendiğini açıkladı.

20 Mart 2020, Cuma 14:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ise 5 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.

Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk açıkladı: Maske, kolonya ve para yardımı yapılacak


İlgili Haberler
Türkiye evde kaldı, doğa kendine geldi! İşte gözle görülür değişim


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Doktorlarımız...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Sonumuz İtalya gibi mi olacak?
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Şimdi hatalarımızla hesaplaşma zamanı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İBB Başkanı İmamoğlu yeni corona virüs önlemlerini açıkladı