Ekonomi Bakan Selçuk: İlaçlar için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz

Bakan Selçuk: İlaçlar için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz

Ekonomi

Bakan Selçuk: İlaçlar için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalığının tedavisine ilişkin, "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz." ifadesini kullandı.

04 Ocak 2021, Pazartesi 01:30 Son Güncelleme:
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Selçuk, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız."
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