Türkiye Bakan Selçuk: LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız

Bakan Selçuk: LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız

Türkiye

Bakan Selçuk: LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız." açıklamasını yaptı.

30 Mart 2020, Pazartesi 13:31 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

"7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor."

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