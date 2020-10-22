Bakan Selçuk, maske konusunda gelen taleplere tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘inanmakta zorlansam da’ diyerek maske takma zorunluluğu konusunda gelen mesajlara tepki gösterdi.

Bakan Selçuk açıklamasında "İnanmakta çok zorlansam da 'maske takılmaması, maskenin kalkması' için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" dedi.







