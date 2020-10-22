Türkiye Bakan Selçuk, maske konusunda gelen taleplere tepki gösterdi

Bakan Selçuk, maske konusunda gelen taleplere tepki gösterdi

Türkiye

Bakan Selçuk, maske konusunda gelen taleplere tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maske takma zorunluluğu konusunda gelen mesajlara tepki gösterdi.

22 Ekim 2020, Perşembe 11:03 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘inanmakta zorlansam da’ diyerek maske takma zorunluluğu konusunda gelen mesajlara tepki gösterdi.

Bakan Selçuk açıklamasında "İnanmakta çok zorlansam da 'maske takılmaması, maskenin kalkması' için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" dedi.

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