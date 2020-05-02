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Türkiye Bakan Selçuk öğrenciler için yeni hizmeti açıkladı

Bakan Selçuk öğrenciler için yeni hizmeti açıkladı

Türkiye

Bakan Selçuk öğrenciler için yeni hizmeti açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklar için önemli bir paylaşımda bulundu.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 15:42 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ailelerimiz uzaktan eğitim sürecinde zorlanmasınlar diye, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ ile EBA Asistan’ı hayata geçirdik" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'dan yaptığı açıklamaları şu şekilde:

Ailelerimiz uzaktan eğitim sürecinde zorlanmasınlar diye, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ ile EBA Asistan’ı hayata geçirdik.

EBA Asistan ile şifre alma/yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumunu öğrenme, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularınızı sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabilirsiniz.


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