Türkiye Bakan Selçuk, 'Okullar açılmalı mı?' sorusunda yanıt verdi

Bakan Selçuk, 'Okullar açılmalı mı?' sorusunda yanıt verdi

Türkiye

Bakan Selçuk, 'Okullar açılmalı mı?' sorusunda yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

06 Ağustos 2020, Perşembe 11:18 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.


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