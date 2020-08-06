Bakan Selçuk, 'Okullar açılmalı mı?' sorusunda yanıt verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
06 Ağustos 2020, Perşembe 11:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1291278552709632000
BUNLARI DA OKUYUN