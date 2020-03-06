Türkiye Bakan Selçuk, okullarda koronavirüs önlemlerini açıkladı

Bakan Selçuk, okullarda koronavirüs önlemlerini açıkladı

Türkiye

Bakan Selçuk, okullarda koronavirüs önlemlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını için okullarda alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

06 Mart 2020, Cuma 13:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çin'de ortaya çıkan ancak hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını hakkında okullarda alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konu hakkında yaptığı açıklama:

Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz.

El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır.

Okullarımızdaki hijyen solüsyonu ihtiyacını Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri karşılıyor. 8 ilde 26 meslek lisemizde öğrencilerimiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretim kapasitesiyle bu süreçte yanımızdalar. Şimdiden tüm ülke adına teşekkürler gençler.

İlgili Haberler
'Koronavirüs ilacını buldum' diyen aktar hakkında yasal işlem


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Putin nasıl bir çakallık peşinde?
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Ateşkes
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
‘Sen niye aramıyorsun?’
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER OdaTV davasında, Barış Pehlivan hakkında tutuklama talebi