Bakan Selçuk: Salgın bitecek eğitime devam edeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
03 Ocak 2021, Pazar 20:46 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk paylaşımında, corona virüs pandemisinin sona ereceği ve sosyal mesafe olmadan eğitime devam edileceğini belirtip, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?" dedi.