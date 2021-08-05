Bakan Selçuk, 'Telafide yeni dönem başlıyor' diyerek duyurdu

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr'de." bilgisini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Haziran'da "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yaptığı açıklamada yaz döneminde okulların açık olacağını belirterek, ''Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler'' demişti.

TELAFİ EĞİTİMİ OKULLAR AÇILINCA DA SÜRECEK

Bakan Selçuk “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında yapılan etkinliklerle ilgili genel bir değerlendirme yapmış ve 81 ilde 22 bin okulda planlanan 493 bin etkinliğe yaklaşık 8 milyon öğrencinin katıldığını belirterek telafi eğitiminin okullar açılınca da süreceğini söylemişti.







